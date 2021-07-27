Хэмилтон заявил, что горд бронзой британских гимнасток на Олимпиаде

Семикратный чемпион «Формулы-1», британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон отреагировал на бронзу женской сборной Великобритании по спортивной гимнастике в командном многоборье на летней Олимпиаде в Токио.

«Так горд нашей командой. Это что-то невероятное. Так вдохновляет, когда видишь, как борются наши девушки. Наши герои», — написал Хэмилтон в «сториз» в своём Instagram-аккаунте.

Победу в командном многоборье одержала России, а второе место заняли американки.

Ранее член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал победу женской сборной России по спортивной гимнастике в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио.