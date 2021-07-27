Источник: матч России и Хорватии могут перенести из «Лужников»

Российский футбольный союз (РФС) на данный момент не может согласовать с Роспотребнадзором проведение матча отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии на стадионе «Лужники» в Москве.

Как сообщает Eurostavka, сложность заключается в том, что в «Лужниках» нет оборудования для проверки QR-кодов, которое, по мнению Роспотребнадзора, и должен установить РФС.

Однако в РФС с этим не согласны, из-за чего Роспотребнадзор настаивает на проведении игры при заполненности трибун не более чем на 500 человек, что невыгодно РФС, так как аренда «Лужников» стоит 20 млн рублей.

Таким образом, рассматривается возможность переноса матча либо на московские стадионы «Открытие Банк Арена» и «ВТБ Арена», либо в другие города (рассматриваются Ростов-на-Дону, Казань и Сочи).

Встреча должна пройти 1 сентября.

Ранее в «Химках» высказались о возможном переносе шестого тура РПЛ в интересах сборной России.