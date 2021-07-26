В «Химках» высказались о возможном переносе шестого тура РПЛ в интересах сборной России
«ФК «Химки» не против переноса шестого тура РПЛ в интересах национальной команды. Сборную России ожидает непростой отборочный цикл на ЧМ-2022. ФК «Химки» понимает ситуацию и готов пойти навстречу главному тренеру сборной России Валерию Карпину», — говорится в сообщении официального Twitter клуба.
Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин ранее обратился к клубам РПЛ с просьбой перенести шестой тур чемпионата.
Ранее в Кремле высказались о назначении Карпина главным тренером сборной России по футболу.