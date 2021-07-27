Американка Байлз о провальном опорном прыжке в многоборье: я обокрала команду

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз высказалась о своём провальном выступлении в опорном прыжке в командном многоборье на Олимпиаде в Токио.

«Я немного потеряла ориентир, когда прыгала. Это было очень обидно. Наверное, я обокрала команду, мы могли бы получить больше баллов. Пыталась сделать два с половиной оборота, но пришлось сделать полтора. Это не лучшее моё выступление, но так получилось», — приводит слова Байлз «Чемпионат».

Национальная команда России в составе Лилии Ахаимовой, Виктории Листуновой, Ангелины Мельниковой и Владиславы Уразовой набрала 169,528 балла и завоевала золотые медали Олимпийских игр в многоборье. Американки заняли второе место.

Ранее Байлз объяснила, почему снялась с командного многоборья на ОИ.