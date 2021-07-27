Песков прокомментировал победы россиян на Олимпиаде в Токио

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал победы российских спортменов на Олимпийских играх в Токио.

«Гордимся нашими медалистами на Олимпиаде. Вы знаете, что очень был урожайный день предыдущий на медали разного достоинства, ну прежде всего золотые. Президент олимпийских чемпионов поздравлял телеграммами. Все соответствующие телеграммы, которые были направлены, опубликованы на сайте президента», — заявил Песков.

Напомним, что на данный момент у России пять золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали на Олимпийских играх.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил пловца Рылова с завоеванием золота Олимпиады в Токио.