Матыцин поздравил Бацарашкину и Черноусова с завоеванием серебра ОИ в Токио

Министр спорта России Олег Матыцин поздравил россиян Виталину Бацарашкину и Артёма Черноусова с завоеванием серебряных медалей на турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в соревнованиях смешанных команд на Олимпийских играх в Токио.

«Поздравляю Виталину Бацарашкину и Артёма Черноусова, тренеров сборной России и Стрелковый союз России с серебряной медалью Олимпийских игр в Токио в новой олимпийской дисциплине — смешанных командах», — цитирует Матыцина пресс-служба минспорта.

По словам министра, Бацарашкина и Черноусов показали выступление очень высокого уровня и до последних минут финальной игры претендовали на победу.

«На протяжении долгого времени Бацарашкина и Черноусов лидировали в счёте и уступили золотую медаль китайским спортсенам лишь в концовке. Отмечу, что для Бацарашкиной это уже вторая медаль, выигранная на Олимпийских играх в Токио. Ранее она победила в индивидуальных соревнованиях в этой дисциплине», — сказал он.

Российская команда в составе Виталины Бацарашкиной и Артёма Черноусова набрала 14 очков.

Победу одержали представители Китая Цзян Рансинь и Пан Вэй, набравшие 16 очков.

Бронзу завоевали украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук, победившие в матче за третье место сербов Дамира Микеца и Зорану Арунович — 16:12.

Ранее сообщалось, что Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро ОИ в стрельбе из пневматического пистолета.