Роднина: три золота ОИ за один день — это просто прелесть

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала результаты российских спортсменов в третий день летних Игр в Токио.

«Три золота за один день — это просто прелесть! Посмотрите, куда мы выбились и как быстро! Всем ребятам огромное уважение, они все молодцы. Отличный день, надеемся, что и остальные будут такие же и даже лучше. Пусть Первый концерт Чайковского звучит всё чаще и чаще на этой Олимпиаде!» — приводит слова Родниной Sport24.

Мужская сборная России по спортивной гимнастике в составе Никиты Нагорного, Артура Далалояна, Давида Белявского и Дениса Аблязина одержала победу в командном многоборье.

Тхэквондист Храмцов завоевал золото Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 80 кг. Таким образом, он принёс в актив России первую в истории победу в данном виде спорта.

В финале женского одиночного турнира в фехтовании на саблях София Позднякова одолела соотечественницу Софью Великую.

Ранее сообщалось, что Россия занимает четвёртое место в общем зачёте после третьего дня на Играх в Токио.