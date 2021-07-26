Мутко рассказал, какой результат ОИ Токио будет считаться успешным для России

Бывший министр спорта России Виталий Мутко рассказал о медальных перспективах российской команды на Олимпиаде в Токио.

«Будет ли успехом попасть в тройку лучших по итогам Игр? Сложнейший вопрос, поскольку результат складывается из многих факторов. Для того чтобы претендовать на серьёзные места, нам надо бороться в таких видах спорта, как плавание, лёгкая атлетика, велосипед и стрельба. На сегодняшний день это ключевые виды спорта — от них зависит, на каком месте мы будем находиться. Думаю, всё должно быть нормально. Добавил бы сюда ещё и греблю — здесь всегда разыгрывается много комплектов медалей. Здесь нам нужны награды, потому что у нас есть наши виды спорта: художественная гимнастика, синхронное плавание, это наш хороший, надёжный резерв. Без этих видов спорта будет тяжело. Конечно, в данной ситуации попадание в тройку будет успехом, но до тройки нужно ещё добраться», — приводит слова Мутко «Чемпионат».

После трёх соревновательных дней сборная России занимает четвёртое место в командном зачёте, имея четыре золотых, пять серебряных и три бронзовых медали.

Ранее Мутко поздравил российских гимнастов с победой на ОИ в Токио.