Федотов: обидно проигрывать такие матчи, как с «Нижним Новгородом»

Главный тренер ФК «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал поражение в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом» (0:1).

«Обидно проигрывать подобные матчи. Мы владели инициативой, создавали опасные моменты, возможно, не хватало конкретных действий. Но в футболе выигрывает тот, кто забивает мячи. Сегодня «Нижний» этот мяч забил, а мы, имея шансы, не сумели ими распорядиться. Соперники сегодня старались, отдали все силы и очень самоотверженно играли в обороне. Нам не хватило тонкости, последнего паса, хотя, повторюсь, были моменты, когда мы могли выходить вперёд. Будем восстанавливаться, проведём анализ игры и поработаем над ошибками», — сказал Федотов после матча.

Ранее Кержаков высказался о своей первой победе в РПЛ в качестве тренера.