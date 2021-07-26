Федотов: обидно проигрывать такие матчи, как с «Нижним Новгородом»

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Главный тренер ФК «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал поражение в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом» (0:1).
Федотов: обидно проигрывать такие матчи, как с «Нижним Новгородом»
  • РИА Новости
  • © Григорий Соколов

«Обидно проигрывать подобные матчи. Мы владели инициативой, создавали опасные моменты, возможно, не хватало конкретных действий. Но в футболе выигрывает тот, кто забивает мячи. Сегодня «Нижний» этот мяч забил, а мы, имея шансы, не сумели ими распорядиться. Соперники сегодня старались, отдали все силы и очень самоотверженно играли в обороне. Нам не хватило тонкости, последнего паса, хотя, повторюсь, были моменты, когда мы могли выходить вперёд. Будем восстанавливаться, проведём анализ игры и поработаем над ошибками», — сказал Федотов после матча.

Ранее Кержаков высказался о своей первой победе в РПЛ в качестве тренера.

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