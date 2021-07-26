Кержаков высказался о своей первой победе в РПЛ в качестве тренера

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подвёл итоги матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

«Ребята выполнили установку на игру. Мы представляли уровень команды соперника и понимали, что будет тяжело. Хотелось бы поблагодарить ребят за хорошую самоотдачу, за то, что они не бросали играть. Мы пытались создавать моменты у чужих ворот. Соперник практически не позволял создавать шансы, однако в футболе не всегда побеждает соперник, который доминирует. Хочется поблагодарить болельщиков, которые сегодня помогали ребятам в сложный момент и придавали им сил», — заявил Кержаков в эфире телеканала «Матч Премьер».

Для 38-летнего специалиста эта победа стала первой в тренерской карьере в РПЛ.

Ранее сообщалось, что гол Горбунова помог «Нижнему Новгороду» обыграть «Сочи» в первом туре РПЛ.