Кержаков высказался о своей первой победе в РПЛ в качестве тренера

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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подвёл итоги матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
Кержаков высказался о своей первой победе в РПЛ в качестве тренера
  • РИА Новости
  • © Григорий Соколов

«Ребята выполнили установку на игру. Мы представляли уровень команды соперника и понимали, что будет тяжело. Хотелось бы поблагодарить ребят за хорошую самоотдачу, за то, что они не бросали играть. Мы пытались создавать моменты у чужих ворот. Соперник практически не позволял создавать шансы, однако в футболе не всегда побеждает соперник, который доминирует. Хочется поблагодарить болельщиков, которые сегодня помогали ребятам в сложный момент и придавали им сил», — заявил Кержаков в эфире телеканала «Матч Премьер».

Для 38-летнего специалиста эта победа стала первой в тренерской карьере в РПЛ.

Ранее сообщалось, что гол Горбунова помог «Нижнему Новгороду» обыграть «Сочи» в первом туре РПЛ.

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