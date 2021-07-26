Хоркина поделилась ожиданиями от выступления российских гимнасток в многоборье на ОИ в Токио

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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина поделилась ожиданиями от выступления женской сборной России в командных соревнованиях на Олимпийских играх, которые проходят в Токио.
Хоркина поделилась ожиданиями от выступления российских гимнасток в многоборье на ОИ в Токио
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«У девочек борьба будет ноздря в ноздрю, соперники достойные. Мне всегда нравилось, когда есть сильные соперники — имеет смысл бороться и побеждать. Кто сделает всё от начала до конца и не дрогнет, тот и будет диктовать свои правила. На Олимпиаде можно дрогнуть, не совладать с собой, а можно сделать так, как никогда в жизни ты не делал — бывает и такое. Тем уникальны Олимпийские игры, что это отдельное соревнование. Знаю, девчонки хорошо готовы, они прекрасно прошли отборочные соревнования. Однако финал — это с нуля, всё совсем по-другому. Если бы всё было как в квалификации, мы бы ещё раз умерли от счастья и возродились», — цитирует Хоркину «Газете.Ru».

26 июля сборная России выиграла командные соревнования по спортивной гимнастике.

Ранее Мутко поздравил российских гимнастов с победе на ОИ в Токио.

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