Матыцин поздравил Бондаря и Минибаева с бронзой на ОИ в Токио

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Министр спорта России Олег Матыцин поздравил Александра Бондаря и Виктора Минибаева с завоеванием бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки.
Матыцин поздравил Бондаря и Минибаева с бронзой на ОИ в Токио
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Я поздравляю Александра Бондаря и Виктора Минибаева с завоеванием дебютных в их карьере олимпийских медалей. Мы ждали от них удачного выступления в Токио. Борьба за медали была напряженной, поскольку наш дуэт противостоял представителям Великобритании и Китая. В финале соревнований россияне продемонстрировали слаженную командную работу и стабильность, уверенно выполнив сложные прыжки. Я поздравляю с этим успехом Российскую федерацию прыжков в воду, а также тренеров сборной команды России. Желаю Александру и Виктору дальнейших успехов  на Олимпиаде в индивидуальных прыжках!» — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Минибаев и Бондарь заняли третье место на Играх, набрав 439,92 балла. Победу одержали британцы Томас Дейли и Мэттью Ли.

Ранее сообщалось, что Россия занимает четвёртое место в общем зачёте после третьего дня на Играх в Токио.

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