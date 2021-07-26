Матыцин поздравил Бондаря и Минибаева с бронзой на ОИ в Токио

Министр спорта России Олег Матыцин поздравил Александра Бондаря и Виктора Минибаева с завоеванием бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки.

«Я поздравляю Александра Бондаря и Виктора Минибаева с завоеванием дебютных в их карьере олимпийских медалей. Мы ждали от них удачного выступления в Токио. Борьба за медали была напряженной, поскольку наш дуэт противостоял представителям Великобритании и Китая. В финале соревнований россияне продемонстрировали слаженную командную работу и стабильность, уверенно выполнив сложные прыжки. Я поздравляю с этим успехом Российскую федерацию прыжков в воду, а также тренеров сборной команды России. Желаю Александру и Виктору дальнейших успехов на Олимпиаде в индивидуальных прыжках!» — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Минибаев и Бондарь заняли третье место на Играх, набрав 439,92 балла. Победу одержали британцы Томас Дейли и Мэттью Ли.

Ранее сообщалось, что Россия занимает четвёртое место в общем зачёте после третьего дня на Играх в Токио.