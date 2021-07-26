Карпин поблагодарил РФС за оказанное доверие

Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о назначении на пост.

«Хотел бы поблагодарить РФС за, как говорят в таких ситуациях, оказанное доверие и честь. Это огромная ответственность. Честно говоря, даже присутствует волнение. Для меня это странно, сам удивляюсь. Все мы надеемся справиться с поставленной задачей. Она совсем близко. Это выход на чемпионат мира в Катар. Предстоит семь матчей из огня да в полымя. Времени не так много. Надо провести его с пользой. РФС полностью окажет поддержку, за что большое спасибо», — сказал Карпин на пресс-конференции.

23 июля было объявлено, что Карпин станет главным тренером сборной России по футболу, а контракт будет действовать до 31 декабря. 52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.

Ранее Александр Дюков рассказал, почему РФС выбрал Карпина в качестве нового тренера сборной.