Карпин поблагодарил РФС за оказанное доверие

Короткая ссылка
Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о назначении на пост.
Карпин поблагодарил РФС за оказанное доверие
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Хотел бы поблагодарить РФС за, как говорят в таких ситуациях, оказанное доверие и честь. Это огромная ответственность. Честно говоря, даже присутствует волнение. Для меня это странно, сам удивляюсь. Все мы надеемся справиться с поставленной задачей. Она совсем близко. Это выход на чемпионат мира в Катар. Предстоит семь матчей из огня да в полымя. Времени не так много. Надо провести его с пользой. РФС полностью окажет поддержку, за что большое спасибо», — сказал Карпин на пресс-конференции.

23 июля было объявлено, что Карпин станет главным тренером сборной России по футболу, а контракт будет действовать до 31 декабря. 52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.

Ранее Александр Дюков рассказал, почему РФС выбрал Карпина в качестве нового тренера сборной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить