Дюков рассказал, почему РФС выбрал Карпина новым тренером сборной

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал подписание контракта с новым главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Карпин дважды принимал участие в крупных футбольных турнирах. После завершения карьеры получил богатый тренерский опыт. Работал в «Спартаке». При принятии решения исходили из того, что на сегодняшний день он является одним из лучших действующих российских специалистов. «Ростов» играет в современный футбол», — сказал Дюков на пресс-конференции.

Он также назвал Карпина прекрасным мотиватором, который умеет работать с молодыми игроками и хорошо знает российский футбол.

«Он на своём опыте знает, что такое выступления на самом высоком уровне, когда за тобой следит вся страна. Главное, мы увидели, что Карпин хочет и готов принять вызов», — заявил Дюков.

23 июля было объявлено, что Карпин станет главным тренером сборной России по футболу, контракт будет действовать до 31 декабря. 52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.

Ранее Карпин объяснил, почему решил возглавить сборную России по футболу.