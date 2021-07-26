Россиянин Бондарь: довольны бронзовой медалью в прыжках в воду

Российский прыгун в воду Александр Бондарь, выступающий в паре с Виктором Минибаевым, прокомментировал завоевание бронзы в синхронной вышке с 10 м на Олимпиаде в Токио.

«Очень тяжело что-то говорить, когда столько вопросов почему. Мы очень довольны и рады, что у нас есть эта медаль. Всё получилось как получилось — так и должно быть. Спасибо всем за поддержку», — приводит слова Бондаря «Чемпионат».

Он отметил, что он и Минибаев слушали своих тренеров во время соревнований и им очень помог сбор перед ОИ. Он также поблагодарил организаторов.

Ранее Минибаев заявил, что завершит карьеру в индивидуальных прыжках в воду после ОИ.