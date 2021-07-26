Источник: баскетболисты сборной США выразили недовольство тренером

Баскетболисты сборной США недовольны главным тренером Греггом Поповичем из-за использования атакующих схем, которыми специалист пользуется в своём клубе «Сан-Антонио Спёрс».

«Для ясности: Грегг Попович в ужасе от своего собственного результата на посту главного тренера сборной США. Он зацикливается на этом, поскольку ненавидит проигрывать. Игроки тоже расстроены, они ворчат на обратном пути в раздевалку об атакующих схемах «Сан-Антонио», считая, что есть идеи получше. Поп говорит, что из-за сокращённого тренировочного лагеря сборной США нападение будет основываться на «концепциях», а не на комбинациях», — написал инсайдер The Athletic Джо Вардон.

Сборная США проиграла команде Франции (76:83) в первом матче группового турнира на Олимпиаде в Токио.

Ранее тренер сборной США по баскетболу высказался о первом поражении за 17 лет на ОИ.