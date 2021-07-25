Тренер «Урала» назвал серьёзным ударом разгромное поражение в матче с «Краснодаром»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Юрий Матвеев оценил игру команды в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Моменты, которые мы смогли создать, не реализовали. «Краснодар» же, напротив, ими воспользовался. Настолько крупное поражение — это больной и серьёзный удар. Если мы не будем забивать, то не реализуем моменты. С такими командами, как «Краснодар», много моментов не бывает. Тем не менее эпизоды мы создавали, однако не смогли их довести до логического завершения. После пропущенного мяча мы рисковали: старались идти вперёд и прессинговать. Образовывались свободные зоны, которыми пользовался «Краснодар». Хотя на установке было сказано, что если дадим сопернику пространство, то будут проблемы. Первый гол — необязательный, случился рикошет», — цитирует Матвеева клубная пресс-служба.

Ранее бывший судья призвал арбитра Казарцева завершить карьеру после матча «Урал» — «Краснодар».