Бывший судья призвал арбитра Казарцева завершить карьеру после матча «Урал» — «Краснодар»

Бывший футбольный арбитр Игорь Федотов раскритиковал судейство Василия Казарцева в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» — «Краснодар» (0:3).

«Казарцев в матче «Урала» и «Краснодара» зажигал, это просто беспредел. Он вообще не разбирался в единоборствах. Или он дурак, или должен сказать, что завершает карьеру судьи. На 43-й минуте игрок «Краснодара» в своей штрафной площадке сфолил по неосторожности. Казарцев продолжил игру, но VAR исправила ситуацию — 11-метровый назначен правильно. Вопрос к позиции судьи. Он вообще сегодня не бегал, будто звезда, которой это не нужно. А на 93:30 судья устроил полный беспредел! Нельзя не разбираться в таких единоборствах! Футболист «Урала», пытаясь сыграть в мяч, пролетел мимо, а игрок «Краснодара» сам ударил оппонента и потом упал. Как такое может быть нарушением? Они не понимают, что делают? Казарцев должен повесить свисток на гвоздь», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Во время матча Казарцев назначил по одному пенальти в ворота каждой из команд.

Ранее Гончаренко высказался о победе «Краснодара» в первом туре РПЛ.