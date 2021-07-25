Гончаренко высказался о победе «Краснодара» в первом туре РПЛ

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Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» (3:0).
Гончаренко высказался о победе «Краснодара» в первом туре РПЛ
  • РИА Новости

«Результат матча не должен обманывать. Игра могла качнуться как в одну, так и в другую сторону. Нас выручил Матвей Сафонов. Поведя в счёте, мы стали играть качественнее и более раскрепощённо. Первый тур, присутствовала зажатость. Путём замен мы смогли ускорить игру, реализовали те моменты, которые нам выпали. Что же касается Кордобы, то он хорошо цеплялся за мячи, агрессивно действовал в атаке. Это хорошее приобретение. Надеюсь, он продолжит в том же духе», — заявил Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ране сообщалось, что дубль де Вильены помог «Краснодару» разгромить «Урал» в первом туре РПЛ.

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