Дубль де Вильены помог «Краснодару» разгромить «Урал» в первом туре РПЛ
- РИА Новости
Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
В составе южной команды дубль оформил Тонни де Вильена, который отличился на 62-й и 85-й минутах. А на пятой добавленной минуте ко второй половине игры с пенальти забил новичок «быков» Джон Кордоба.
Хозяева в компенсированное к первому тайму время не реализовали пенальти — голкипер Матвей Сафонов отбил удар Эрика Бикфалви.
Таким образом, подопечные Виктора Гончаренко начали сезон с победы. В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Химками», а «Урал» встретится с «Нижним Новгородом».
Ранее президент «Урала» высказался о проекте реформы РПЛ.