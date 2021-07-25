Тхэквондистка Минина прокомментировала завоевание серебра на Олимпиаде

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Российская тхэквондистка Татьяна Минина поделилась эмоциями от завоевания серебряной медали на Олимпийских играх в Токио.
Тхэквондистка Минина прокомментировала завоевание серебра на Олимпиаде
  • Reuters

«Мечтала о золоте, но, получив серебро, рада, что получилось реализовать свою цель, мечту, у меня есть медаль Игр, это классно. Я самая маленькая тут? Согласна с тренером, я выступаю в основном в 53 кг, приходится быть самой шустрой здесь», — приводит слова Мининой «Матч ТВ».

Она также призналась, что до десяти лет занималась художественной гимнастикой, но потом оказалась в тхэквондо, где ей пригодилась растяжка. По её словам, она счастлива после завоевания медали.

«Встречалась ли ранее с соперницей по финалу? Лично нет, мы должны были встретиться в финале ЧМ-2019, но она туда не дошла. В финале был классный бой, но не в мою пользу. На сборах я подкачивалась, готовила мышцы, была готова, чтобы выступать в более тяжёлой категории. Сейчас хочу вернуться домой, перезагрузиться и прожить момент, что я призёрка Игр. Хочу очень окрошку мамину, именно сейчас», — добавила Минина.

Минина завоевала серебро на Олимпиаде в весовой категории до 57 кг, уступив в финале американке Анастасии Золотич.

Ранее министр спорта Олег Матыцин поздравил Минину с серебром в тхэквондо на Олимпиаде.

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