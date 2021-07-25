Матыцин поздравил Минину с серебром в тхэквондо на Олимпиаде

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Министр спорта Олег Матыцин отреагировал на серебро тхэквондистки Татьяны Мининой на летних Олимпийских играх в Токио.
Матыцин поздравил Минину с серебром в тхэквондо на Олимпиаде
  • РИА Новости

Он отметил, что российская команда по тхэквондо отлично выступает на этих Играх, так как в активе сборной уже бронза Михаила Артамонова и серебро Мининой.

«В активе нашей талантливой спортсменки есть медали чемпионатов мира и Европы, а теперь и олимпийская медаль. Поздравляю Татьяну, её тренеров и Союз тхэквондо России с этим достижением. Надеюсь, что тхэквондисты продолжат радовать нас своими выступлениями, а интерес к этому виду спорта возрастёт», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Минина завоевала серебро на Олимпиаде в весовой категории до 57 кг, уступив в финале американке Анастасии Золотич.

Ранее Минина рассказала о переломе ноги перед ОИ.

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