Матыцин поздравил Минину с серебром в тхэквондо на Олимпиаде

Министр спорта Олег Матыцин отреагировал на серебро тхэквондистки Татьяны Мининой на летних Олимпийских играх в Токио.

Он отметил, что российская команда по тхэквондо отлично выступает на этих Играх, так как в активе сборной уже бронза Михаила Артамонова и серебро Мининой.

«В активе нашей талантливой спортсменки есть медали чемпионатов мира и Европы, а теперь и олимпийская медаль. Поздравляю Татьяну, её тренеров и Союз тхэквондо России с этим достижением. Надеюсь, что тхэквондисты продолжат радовать нас своими выступлениями, а интерес к этому виду спорта возрастёт», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Минина завоевала серебро на Олимпиаде в весовой категории до 57 кг, уступив в финале американке Анастасии Золотич.

Ранее Минина рассказала о переломе ноги перед ОИ.