Завоевавшая серебро тхэквондистка Минина рассказала о переломе ноги перед ОИ

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Российская тхэквондистка Татьяна Минина призналась, что за четыре месяца до старта Олимпиады в Токио получила травму.
Завоевавшая серебро тхэквондистка Минина рассказала о переломе ноги перед ОИ
  • РИА Новости

«В подготовке к Играм, в марте, я сломала ногу, кость в стопе. Сначала выиграла чемпионат Европы, месяц тренировалась с болью, а потом узнала о переломе», — приводит слова Мининой «Матч ТВ».

По её словам, она узнала о переломе только в мае, когда сделала МРТ, а врачи сказали, что уже почти всё срослось.

«В марте делала просто рентген, а потом узнала через два месяца о переломе», — добавила спортсменка.

Ранее сообщалось, что Минина завоевала серебро на Олимпиаде в весовой категории до 57 кг. Она в финале уступила американке Анастасии Золотич со счётом 17:25.

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