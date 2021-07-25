Завоевавшая серебро тхэквондистка Минина рассказала о переломе ноги перед ОИ
- РИА Новости
«В подготовке к Играм, в марте, я сломала ногу, кость в стопе. Сначала выиграла чемпионат Европы, месяц тренировалась с болью, а потом узнала о переломе», — приводит слова Мининой «Матч ТВ».
По её словам, она узнала о переломе только в мае, когда сделала МРТ, а врачи сказали, что уже почти всё срослось.
«В марте делала просто рентген, а потом узнала через два месяца о переломе», — добавила спортсменка.
Ранее сообщалось, что Минина завоевала серебро на Олимпиаде в весовой категории до 57 кг. Она в финале уступила американке Анастасии Золотич со счётом 17:25.