«Фиорентина» победила в товарищеском матче с двузначным счётом, Кокорин заработал пенальти
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Встреча завершилась победой «Фиорентины» со счётом 11:0.
Голами отметились Джакомо Бонавентура, Хосе Кальехон, Альфред Дункан и Душан Влахович, на счету которого семь результативных ударов. Ещё один мяч в собственные ворота забил игрок «Фолиньо».
Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин провёл на поле первый тайм. На 37-й минуте он сумел заработать пенальти, а на 45-й головой пробил в перекладину, замыкая в падении подачу с фланга. После перерыва его заменил Влахович.
Ранее тренер «Фиорентины» допустил, что Кокорин может стать основным нападающим команды.