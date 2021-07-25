«Фиорентина» победила в товарищеском матче с двузначным счётом, Кокорин заработал пенальти

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Итальянская «Фиорентина», за которую выступает российский форвард Александр Кокорин, одержала разгромную победу над любительской командой «Фолиньо» в товарищеском матче.
«Фиорентина» победила в товарищеском матче с двузначным счётом, Кокорин заработал пенальти
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Встреча завершилась победой «Фиорентины» со счётом 11:0.

Голами отметились Джакомо Бонавентура, Хосе Кальехон, Альфред Дункан и Душан Влахович, на счету которого семь результативных ударов. Ещё один мяч в собственные ворота забил игрок «Фолиньо».

Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин провёл на поле первый тайм. На 37-й минуте он сумел заработать пенальти, а на 45-й головой пробил в перекладину, замыкая в падении подачу с фланга. После перерыва его заменил Влахович.

Ранее тренер «Фиорентины» допустил, что Кокорин может стать основным нападающим команды.

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