«Фиорентина» победила в товарищеском матче с двузначным счётом, Кокорин заработал пенальти

Итальянская «Фиорентина», за которую выступает российский форвард Александр Кокорин, одержала разгромную победу над любительской командой «Фолиньо» в товарищеском матче.

Встреча завершилась победой «Фиорентины» со счётом 11:0.

Голами отметились Джакомо Бонавентура, Хосе Кальехон, Альфред Дункан и Душан Влахович, на счету которого семь результативных ударов. Ещё один мяч в собственные ворота забил игрок «Фолиньо».

Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин провёл на поле первый тайм. На 37-й минуте он сумел заработать пенальти, а на 45-й головой пробил в перекладину, замыкая в падении подачу с фланга. После перерыва его заменил Влахович.

Ранее тренер «Фиорентины» допустил, что Кокорин может стать основным нападающим команды.