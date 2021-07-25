Тренер «Фиорентины» допустил, что Кокорин может стать основным нападающим команды

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Главный тренер итальянской «Фиорентины» Винченцо Итальяно поделился мнением о перспективах российского нападающего команды Александра Кокорина.
Тренер «Фиорентины» допустил, что Кокорин может стать основным нападающим команды
  • РИА Новости

«Саша может быть основным нападающим команды, у него есть качества для этого. Сыгранность придёт со временем. Кокорин должен хорошо атаковать, действуя у ворот и опускаясь в глубину. Форварды должны выполнять свою главную функцию, а именно — забивать», — приводит слова Итальяно Firenze Viola.

Кокорин перешёл во «Фиорентину» зимой 2021 года, сыграл всего в четырёх матчах и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» с Кокориным разгромила немецкую команду в контрольном матче.

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