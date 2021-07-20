«Фиорентина» с Кокориным разгромила немецкую команду в контрольном матче

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Итальянская «Фиорентина» крупно обыграла немецкий «Остермюнхен» в контрольном матче.
«Фиорентина» с Кокориным разгромила немецкую команду в контрольном матче
  • ©acffiorentina.com

Встреча завершилась со счётом 7:1. 

В составе флорентийской команды дубль оформил Марко Бенасси, а также по разу отличились Никола Миленкович, Джакомо Бонавентура, Альфред Дункан, Лука Раньери, Риккардо Сапонара.

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на поле в начале второго тайма, но не отметился результативными действиями.

Кокорин перешёл во «Фиорентину» зимой 2021 года и сыграл всего в четырёх матчах, но ничем не отличился.

Ранее «Фиорентина» опубликовала гол Кокорина на тренировке.

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