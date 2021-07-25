Чернышенко: наши девушки во второй день Олимпиады показали русский характер

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поделился мнением о выступлении отечественных спортсменов во второй день Олимпиады в Токио.

«Сегодня наши девушки показали настоящий русский характер и силу воли, выдержали сложные схватки и в решающий момент доказали, что заслуженно завоевали награды, к которым они шли в этот непростой олимпийский цикл. Ждём такого же медального триумфа от представителей других видов спорта», — цитирует Чернышенко ТАСС.

Он подчеркнул, что фехтование является тем видом спорта, на который в России возлагают особые надежды. Вице-премьер отметил результат российских лучниц, завоевавших серебро, и добавил, что надеется на успех в художественной и спортивной гимнастике, синхронном плавании и борьбе.

«Команда ОКР в первые соревновательные дни закрепилась в топе командного медального зачета. Российские спортсмены завоевали семь медалей, впереди ещё выступления фаворитов, за которыми мы будем наблюдать с особым вниманием», — заключил Чернышенко.

Ранее сообщалось, что Россия занимает пятое место в общем зачёте после второго дня на Играх в Токио.