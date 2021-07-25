Червиченко: забавно, что лучницы на ОИ подряд победили Украину и США

Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко отреагировал на выступление российских лучниц на Олимпиаде в Токио.

«Успехи в стрельбе — класс. Может потому, что после спорта можно уйти в спецслужбы. Двух зайцев можно убить, ха-ха. Но в 1990-е это было ещё более востребованно», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

По его словам, грустно, что 97% процентов населения не знают спортсменов, выступающих на Олимпиаде. Он подчеркнул, что в России плохо популяризируют спорт.

«Забавно, что лучницы подряд победили Украину и США. Прям божье провидение. Надо больше показывать такие виды спорта», — добавил Червиченко.

Женская сборная России по стрельбе из лука по ходу турнира одолела украинок и американок, а в финале уступила Южной Корее. Таким образом, россиянки во второй раз подряд завоевали серебряные медали Олимпиады в командном турнире. Прежде им это удалось на Играх-2016.

Ранее министр спорта Олег Матыцин поздравил российских лучниц с серебряными медалями Олимпиады в Токио.