Матыцин поздравил российских лучниц с серебряными медалями Олимпиады в Токио

Министр спорта России Олег Матыцин поздравил женскую сборную России с завоеванием серебряных наград в командном турнире по стрельбе из лука на летних Олимпийских играх в Токио.

«Наша женская команда по стрельбе из лука провела хороший турнир. Поздравляю с серебряной медалью Светлану Гомбоеву, Елену Осипову и Ксению Перову, тренерский штаб и Российскую федерацию стрельбы из лука. Особо хочу отметить выступление Светланы Гомбоевой, которая несколько дней назад во время квалификации получила солнечный удар и потеряла сознание. Несмотря на плохое самочувствие, спортсменке удалось собраться и бороться с командой за медаль. Россиянки будут представлены к госнаградам. Желаю российским лучницам здоровья и успехов в будущих стартах», — приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта.

Женская сборная России по стрельбе из лука во второй раз подряд завоевала серебряные медали Олимпиады в командном турнире. Прежде им это удалось на Играх-2016.

Ранее сообщалось, что Владимир Ешеев недоволен выступлением российских лучниц в финале командного турнира ОИ в Токио.