Ешеев недоволен выступлением российских лучниц в финале командного турнира ОИ в Токио

Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев прокомментировал поражение женской сборной в финале командного турнира по стрельбе из лука на летних Олимпийских играх в Токио.

«Дежавю получилось. Тем, что дошли до финала, я доволен. В финале не удалось подкорректироваться, надо было поправку делать, ветер изменился. Я недоволен тем, как выступили в финале, не получилось интриги», — приводит слова Ешеева ТАСС.

Женская сборная России по стрельбе из лука во второй раз подряд завоевала серебряные медали Олимпийских игр в командном турнире.

Ранее сообщалось, что российские лучницы потерпели поражение от команды Южной Кореи в финале командного турнира ОИ в Токио.