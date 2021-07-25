Ешеев недоволен выступлением российских лучниц в финале командного турнира ОИ в Токио

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Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев прокомментировал поражение женской сборной в финале командного турнира по стрельбе из лука на летних Олимпийских играх в Токио.
Ешеев недоволен выступлением российских лучниц в финале командного турнира ОИ в Токио
  • РИА Новости

«Дежавю получилось. Тем, что дошли до финала, я доволен. В финале не удалось подкорректироваться, надо было поправку делать, ветер изменился. Я недоволен тем, как выступили в финале, не получилось интриги», — приводит слова Ешеева ТАСС.

Женская сборная России по стрельбе из лука во второй раз подряд завоевала серебряные медали Олимпийских игр в командном турнире.

Ранее сообщалось, что российские лучницы потерпели поражение от команды Южной Кореи в финале командного турнира ОИ в Токио.

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