Россия проиграла третий матч подряд на мужском олимпийском турнире по баскетболу 3×3
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 21:16 в пользу польской команды.
Самым результативным игроком сборной России стал Кирилл Писклов, набравший 6 очков.
В составе польской команды 8 очков набрал Павел Павловский.
В третий игровой день сборная России, не лишившаяся шансов на выход в плей-офф, несмотря на три подряд поражения в четырёх матчах, проведёт встречи с Японией и Латвией.
Ранее сообщалось, что Россия одержала третью победу в женском турнире по баскетболу 3×3 на ОИ, обыграв Монголию.