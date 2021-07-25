Россия проиграла третий матч подряд на мужском олимпийском турнире по баскетболу 3×3

Сборная России потерпела поражение от национальной команды Польши в четвёртом матче группового этапа мужского олимпийского турнира по баскетболу 3×3.

Встреча завершилась со счётом 21:16 в пользу польской команды.

Самым результативным игроком сборной России стал Кирилл Писклов, набравший 6 очков.

В составе польской команды 8 очков набрал Павел Павловский.

В третий игровой день сборная России, не лишившаяся шансов на выход в плей-офф, несмотря на три подряд поражения в четырёх матчах, проведёт встречи с Японией и Латвией.

Ранее сообщалось, что Россия одержала третью победу в женском турнире по баскетболу 3×3 на ОИ, обыграв Монголию.