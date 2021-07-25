Россия одержала третью победу в женском турнире по баскетболу 3×3 на ОИ, обыграв Монголию
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Встреча завершилась со счётом 21:5 в пользу россиянок, для которых эта победа стала третьей в трёх сыгранных матчах.
Самыми результативными игроками сборной России стали Юлия Козик и Ольга Фролкина, набравшие по восемь очков.
В составе монгольской команды три очка в активе Тсернкхам Мунксайхан.
В следующем матче игрового дня россиянки сыграют с командой США.
Ранее сообщалось, что Россия уступила Бельгии на мужском олимпийском турнире по баскетболу 3×3.