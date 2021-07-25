Россия одержала третью победу в женском турнире по баскетболу 3×3 на ОИ, обыграв Монголию

Женская сборная России одержала победу над национальной командой Монголии в третьем матче группового этапа олимпийского турнира по баскетболу 3×3.

Встреча завершилась со счётом 21:5 в пользу россиянок, для которых эта победа стала третьей в трёх сыгранных матчах.

Самыми результативными игроками сборной России стали Юлия Козик и Ольга Фролкина, набравшие по восемь очков.

В составе монгольской команды три очка в активе Тсернкхам Мунксайхан.

В следующем матче игрового дня россиянки сыграют с командой США.

Ранее сообщалось, что Россия уступила Бельгии на мужском олимпийском турнире по баскетболу 3×3.