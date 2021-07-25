Россия уступила Бельгии на олимпийском турнире по баскетболу 3×3

Сборная России потерпела поражение от национальной команды Бельгии в матче третьего тура группового этапа турнира по баскетболу 3 × 3 на летних Олимпийских играх в Токио.

Встреча завершилась со счётом 21:16 в пользу бельгийцев. Следующую игру российские баскетболисты проведут против команды Польши. Ранее сообщалось, что Россия проиграла Нидерландам на олимпийском турнире по баскетболу 3×3.