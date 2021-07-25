Далалоян о давлении пустых трибун на ОИ: главное — сделать работу

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Российский гимнаст Артур Далалоян поделился впечатлениями от выступления на летних Олимпийских играх в Токио при пустых трибунах.
Далалоян о давлении пустых трибун на ОИ: главное — сделать работу
  • Reuters

«Для меня на каждых соревнованиях главное — сконцентрироваться на своих подходах и на своих ощущениях. Не обращать внимания ни на какие внешние факторы, в том числе на то, что происходит на трибунах. Главное — сделать работу. Потом уже можно рассуждать обо всём остальном, общаться с журналистами, давать интервью и вообще как-то реагировать на то, что происходит вокруг», — рассказал Далалоян RT.

Он отметил, что в целом соревнования Олимпиады не особо отличаются от других турниров.

«Тот же помост, те же соперники. А вот весь антураж вокруг — проживание в Олимпийской деревне, количество самых разных спортсменов — это, конечно, добавляет эмоций и завораживает необычностью обстановки. Сразу понимаешь, что это — другое», — добавил Далалоян, для которого Игры в Токио — первые в карьере.

Ранее он объяснил, почему рискнул выступить в многоборье на Играх в Токио.

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