Рассказов: кроме гола у «Рубина» особо моментов не было

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов поделился мыслями о поражении от казанского «Рубина» (0:1) в матче 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Нам не хватило голов. Было очень много моментов для этого. Даже если последние 10 минут взять, было достаточно шансов. Как я уже говорил на сборах, главное, чтобы у нас в чемпионате залетало. Сегодня не залетело, потому и проиграли. «Рубин» пару раз убежал в контратаку, забил с рикошета. Больше у них особо моментов не было, но победа есть победа. Наша задача в следующих играть — забивать те моменты, которые будут. Пропустили мяч с контратаки, «Рубин» воодушевился, второе дыхание открылось у них. Хотя под конец первого тайма у них уже сил не оставалось. Если бы мы забили, то сделали бы игру. Но такой футбол — один момент переворачивает все», — цитирует слова Рассказова «Матч ТВ».

В матче второго тура чемпионата России «Спартак» 30 июля сыграет в гостях с «Крыльями Советов».

Ранее Деспотович объяснил, почему «Спартак» проиграл в первом туре РПЛ.