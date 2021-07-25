Деспотович объяснил, почему «Спартак» проиграл в первом туре РПЛ

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Форвард казанского «Рубина» Джордже Деспотович прокомментировал победу над московским «Спартаком» (1:0).

«Очень хорошая и качественная игра от обеих команд. Я надеюсь, нашим болельщикам всё понравилось. Знал, что победим, так как сборы и чемпионат — это разные вещи. Мы настраивались на этот матч, при этом мы свои моменты реализовали, а соперник — нет. Недавнее поражение? Повторюсь, сборы и чемпионат — разные вещи. На сборах игроки находятся в разных кондициях: одни набирают раньше, а другие — позже. Есть опытные футболисты, которые грамотно подходят к чемпионату. Моё мнение: «Спартак» рано набрал форму и именно поэтому сегодня проиграл. Мы же шаг за шагом готовились к старту чемпионата — сегодня это было видно», — цитирует Деспотовича «Чемпионат».

Ранее Самошников назвал «экспериментом» гол в ворота «Спартака».

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