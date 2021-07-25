Салихова отреагировала на поражение «Спартака» в первом туре РПЛ

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала поражение московского клуба от «Рубина» (0:1) в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мне важен результат. Я не за процесс. Если топовые футболисты не в кондициях — это к кому вопрос? Я хотела бы минимизировать фактор «удачи» и «веры в чудо». Жду профессионализма от спортивного департамента и тренерского штаба», — цитирует Салихову Sport24.

Матч с «Рубином» стал первым официальным поединком для нового главного тренера «Спартака» Руя Витории во главе красно-белых. Салихова была против его назначения, из-за чего вышла из состава совета директоров клуба.

Ранее Дюпин поблагодарил партнёров по команде после победы над «Спартаком».