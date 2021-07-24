Дюпин поблагодарил партнёров по команде после победы над «Спартаком»

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Вратарь казанского «Рубина» Юрий Дюпин поделился впечатлениями от матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0).
Дюпин поблагодарил партнёров по команде после победы над «Спартаком»
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Доля везения всегда присутствует. Пацаны отдали сегодня все силы, бились на каждом участке поля. Это принесло свои плоды. Сложный матч был. Наша команда хорошо действовала в обороне. Благодарен пацанам, что они дотерпели и забили важный мяч», — сказал Дюпин после игры в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Спартак» во втором туре РПЛ сыграет в Самаре с «Крыльями Советов», а «Рубин» встретится на выезде с тульским «Арсеналом». Оба матча пройдут 30 июля.

Ранее «Спартак» проиграл «Рубину» в первом матче под руководством Витории.

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