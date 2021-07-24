Витория считает, что «Спартаку» не повезло в матче с «Рубином»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал итоговый результат матча первого тура Российской премьер-лиги с «Рубином» (0:1).

«Сегодняшняя игра началась типично для поединков первого тура: было много единоборств и верховой борьбы, мяч не хотел опускаться на землю. В первом тайме мы владели инициативой, играли в наш футбол, были сильнее противника, доминировали на поле, но не смогли забить. Ушли на перерыв с нулевым счётом, но потеряли концентрацию в начале второго тайма, после чего пропустили мяч. После десяти минут смогли собраться снова: играли неплохо, было большое количество голевых моментов… «Рубину» сегодня повезло, нам — нет. За это мы и поплатились», — сказал Витория после матча.

51-летний португальский специалист проводил свой первый официальный матч во главе красно-белых.

Ранее Слуцкий признал, что «Рубину» было непросто в матче со «Спартаком».