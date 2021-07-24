Черевченко: «Химки» не могут играть с «Зенитом» первым номером

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Главный тренер подмосковных «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Черевченко: «Химки» не могут играть с «Зенитом» первым номером
  • РИА Новости

«Результат игры решило мастерство, которое у «Зенита» выше. Проиграли за четыре минуты, пропустив два гола. Допускали детские ошибки. К ребятам претензий нет: создавали хорошие моменты, играли вторым номером — мы не можем играть с «Зенитом» первым номером. В конце первого тайма сели к своим воротам, сделали корректировки после перерыва, но «Зенит» освежил игру заменами», — приводит слова Черевченко «Чемпионат».

«Химки», забив первыми, на своём поле проиграли «Зениту» со счётом 1:3.

Ранее Денис Глушаков заявил, что потеря концентрации стоила «Химкам» результата в матче с «Зенитом».

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