Глушаков заявил, что потеря концентрации стоила «Химкам» результата в матче с «Зенитом»

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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Глушаков заявил, что потеря концентрации стоила «Химкам» результата в матче с «Зенитом»
  • РИА Новости

«Не получилось забить, хотя были хорошие моменты. Не забили, ошиблись, недоиграли некоторые эпизоды — по итогу уступили. Счёт не закономерный — три гола мы не должны были пропускать. Потеря концентрации на пять минут стоила такого результата: пропустили два гола с разницей в пять минут. Что случилось? У них вышли новые игроки, мы невнимательно сыграли и пропустили. Вот и всё», — приводит слова Глушакова «Чемпионат».

«Химки» на своём поле проиграли «Зениту» со счётом 1:3.

Ранее Сергей Семак прокомментировал победу над «Химками» в первом туре РПЛ.

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