Семак — о матче с «Химками»: мы сами усложнили себе задачу

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над подмосковными «Химками» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Матч получился непростым. Хотелось бы забить в начале игры, но вместо забитого мяча мы пропустили — усложнили себе задачу. Но мы вышли из этой ситуации и заслуженно победили. Был сложный и непростой матч, поздравляю команду. Понимаю, что не все ещё находятся в оптимальных кондициях, что естественно. Будем работать дальше и улучшать качество игры», — приводит слова Семака «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Зенит» одержал волевую победу над «Химками» в первом туре РПЛ.