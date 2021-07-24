Семак — о матче с «Химками»: мы сами усложнили себе задачу

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над подмосковными «Химками» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Семак — о матче с «Химками»: мы сами усложнили себе задачу
  • РИА Новости

«Матч получился непростым. Хотелось бы забить в начале игры, но вместо забитого мяча мы пропустили — усложнили себе задачу. Но мы вышли из этой ситуации и заслуженно победили. Был сложный и непростой матч, поздравляю команду. Понимаю, что не все ещё находятся в оптимальных кондициях, что естественно. Будем работать дальше и улучшать качество игры», — приводит слова Семака «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Зенит» одержал волевую победу над «Химками» в первом туре РПЛ.

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