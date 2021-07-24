Писарев подтвердил, что войдёт в тренерский штаб сборной России по футболу

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев сообщил, что войдёт в штаб Валерия Карпина в национальной сборной команде.

«Разговор был с Валерием Георгиевичем: он позвонил, предложил, я был в студии «Матч ТВ». Но давайте пока подождём следующей недели, главный тренер должен назвать свой штаб и объявить, кто и чем по функционалу будет заниматься. Это интересно и очень ответственно, нет времени на раскачку, я согласился. Это было неожиданно, но потом мы пообщались и поняли, что это неслучайно», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

23 июля Карпин был назначен главным тренером сборной России по футболу. Он подписал контракт до 31 декабря 2021 года. 52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.

Ранее Сергей Семак ответил, предлагали ли ему возглавить сборную России.