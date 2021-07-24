Семак ответил, предлагали ли ему возглавить сборную России
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«Предложения возглавить сборную России не было. Очень рад за Валерия Карпина. Хочу пожелать удачи. Буду болеть и переживать за сборную», — приводит слова Семака «Чемпионат».
23 июля Карпин был назначен главным тренером сборной России по футболу. Он подписал контракт до 31 декабря 2021 года. 52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.
Ранее сообщалось, что Карпин назвал свою основную задачу на посту главного тренера сборной России.