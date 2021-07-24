Семак ответил, предлагали ли ему возглавить сборную России

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, получал ли он предложение возглавить сборную России по футболу.

«Предложения возглавить сборную России не было. Очень рад за Валерия Карпина. Хочу пожелать удачи. Буду болеть и переживать за сборную», — приводит слова Семака «Чемпионат».

23 июля Карпин был назначен главным тренером сборной России по футболу. Он подписал контракт до 31 декабря 2021 года. 52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.

Ранее сообщалось, что Карпин назвал свою основную задачу на посту главного тренера сборной России.