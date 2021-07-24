Семак ответил, предлагали ли ему возглавить сборную России

Короткая ссылка
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, получал ли он предложение возглавить сборную России по футболу.
Семак ответил, предлагали ли ему возглавить сборную России
  • globallookpress.com

«Предложения возглавить сборную России не было. Очень рад за Валерия Карпина. Хочу пожелать удачи. Буду болеть и переживать за сборную», — приводит слова Семака «Чемпионат».

23 июля Карпин был назначен главным тренером сборной России по футболу. Он подписал контракт до 31 декабря 2021 года. 52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.

Ранее сообщалось, что Карпин назвал свою основную задачу на посту главного тренера сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить