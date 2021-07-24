Латвийский дзюдоист Бородавко не выступит на Играх в Токио из-за коронавируса

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Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) объявил, что дзюдоист Евгений Бородавко не сможет выступить на летних Олимпийских играх в Токио из-за коронавирусной инфекции.
Латвийский дзюдоист Бородавко не выступит на Играх в Токио из-за коронавируса
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба ЛОК, оба теста Бородавко, сданные перед вылетом в Токио, по прибытии на Игры дали положительный результат.

34-летний Бородавко должен был выступить на Играх в Токио в весовой категории до 100 кг, соревнования в которой пройдут 29 июля. На Олимпиадах 2008 и 2012 годов он выступал в категории до 90 кг.

Ранее сообщалось, что на Олимпиаде в Токио зафиксировано 17 новых положительных тестов на коронавирус.

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