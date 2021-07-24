Стрелок Галашина рассказала, как в команде отреагировали на её олимпийское серебро

Короткая ссылка
Россиянка Анастасия Галашина поделилась впечатлениями от завоевания серебряной награды в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на 10 м на летней Олимпиаде в Токио.
Стрелок Галашина рассказала, как в команде отреагировали на её олимпийское серебро
  • Reuters

«Я очень рада! Это всё-таки мои первые Игры — и сразу медаль, это большой шаг для меня. Такая счастливая была, ни одной медали так не радовалась, как этой», — приводит слова Галашиной ТАСС.

Она отметила, что изучила саму медаль ещё стоя на пьедестале.

«До этого я её видела на фото, знала, как она выглядит, но когда её в руках держишь, это совсем другое, и это здорово. Когда вернулась, все хотели её потрогать, рассмотреть. Кто-то тёр на удачу, кто-то ко лбу прикладывал. Вообще день сегодня, конечно, насыщенный: приехала, сделали несколько фото у олимпийских колец, потом пресс-конференция. Чуть в шоке от всего происходящего, не ожидала всего этого, но нормально к этому отношусь. И потом мне ещё выступать», — добавила спортсменка.

24-летняя Галашина стала первой российской медалисткой Игр в Токио.

Ранее сообщалось, что Олег Матыцин поздравил Галашину, завоевавшую первую для России медаль на ОИ в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить