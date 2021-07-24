Стрелок Галашина рассказала, как в команде отреагировали на её олимпийское серебро

Россиянка Анастасия Галашина поделилась впечатлениями от завоевания серебряной награды в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на 10 м на летней Олимпиаде в Токио.

«Я очень рада! Это всё-таки мои первые Игры — и сразу медаль, это большой шаг для меня. Такая счастливая была, ни одной медали так не радовалась, как этой», — приводит слова Галашиной ТАСС.

Она отметила, что изучила саму медаль ещё стоя на пьедестале.

«До этого я её видела на фото, знала, как она выглядит, но когда её в руках держишь, это совсем другое, и это здорово. Когда вернулась, все хотели её потрогать, рассмотреть. Кто-то тёр на удачу, кто-то ко лбу прикладывал. Вообще день сегодня, конечно, насыщенный: приехала, сделали несколько фото у олимпийских колец, потом пресс-конференция. Чуть в шоке от всего происходящего, не ожидала всего этого, но нормально к этому отношусь. И потом мне ещё выступать», — добавила спортсменка.

24-летняя Галашина стала первой российской медалисткой Игр в Токио.

Ранее сообщалось, что Олег Матыцин поздравил Галашину, завоевавшую первую для России медаль на ОИ в Токио.