Сборная США впервые за 49 лет не завоевала ни одной медали в первый день ОИ

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Американские спортсмены не завоевали ни одной награды в первый соревновательный день летних Олимпийских игр в Токио.
Сборная США впервые за 49 лет не завоевала ни одной медали в первый день ОИ
  • РИА Новости

Сборная США была представлена в пяти видах спорта в первый день Игр в Токио, но не сумела стать призёром соревнований.

В прошлый раз подобное с американской командой произошло на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. Тогда в первый день сборная США, в итоге выигравшая 94 медали, также не сумела записать награды в свой актив.

Ранее сообщалось что сборная России занимает 11-е место после первого дня на Играх в Токио.

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