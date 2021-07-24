Сборная США впервые за 49 лет не завоевала ни одной медали в первый день ОИ
- РИА Новости
Сборная США была представлена в пяти видах спорта в первый день Игр в Токио, но не сумела стать призёром соревнований.
В прошлый раз подобное с американской командой произошло на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. Тогда в первый день сборная США, в итоге выигравшая 94 медали, также не сумела записать награды в свой актив.
Ранее сообщалось что сборная России занимает 11-е место после первого дня на Играх в Токио.