Мишустин поздравил Галашину с серебром Олимпиады в Токио

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Анастасию Галашину, завоевавшую серебряную медаль на соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на 10 м на летней Олимпиаде в Токио.
Мишустин поздравил Галашину с серебром Олимпиады в Токио
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Уважаемая Анастасия Валерьевна! Поздравляю вас с серебряной медалью XXXII Олимпийских игр в Токио. Вы впервые представляли нашу страну на Олимпиаде и сразу же завоевали награду. Это первая медаль в копилке российской сборной. Ваша победа стала хорошим подарком всем болельщикам. К этому большому успеху вас привело стремление к победе и годы упорных тренировок», — приводит слова Мишустина пресс-служба правительства России.

Галашина завоевала серебро на соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на 10 м на летней Олимпиаде в Токио. Эта медаль стала первой для России на текущих Играх. 

Ранее в Госдуме отреагировали на первую медаль России на ОИ в Токио.

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