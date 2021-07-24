В Госдуме отреагировали на первую медаль России на ОИ в Токио 

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Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал завоевание серебряной медали Анастасией Галашиной на соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на 10 м на летней Олимпиаде в Токио.
В Госдуме отреагировали на первую медаль России на ОИ в Токио 
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

«Первая медаль — большая радость для нас. Это очень важно и почётно. Галашина навсегда вошла в историю не только Олимпийских игр, это останется и в наших сердцах», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

По его словам, он поздравляет от всей души россиянку несмотря на то, что не удалось услышать национальный гимн.

«Надеемся, что Анастасия задала хороший тон для российских спортсменов, которых на пьедестале почёта должно быть всё больше», — добавил депутат.

Галашина завоевала серебро на соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на 10 м на летней Олимпиаде в Токио. Эта медаль стала первой для России на текущих Играх. 

Ранее министр спорта Олег Матыцин поздравил Галашину, завоевавшую первую для России медаль на ОИ в Токио.

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