Малафеев высказался о возможном невызове Дзюбы в сборную из-за конфликта с Карпиным

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Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев поделился мнением о конфликте нового главного тренера национальной команды Валерия Карпина с нападающим петербургского клуба Артёмом Дзюбой.
Малафеев высказался о возможном невызове Дзюбы в сборную из-за конфликта с Карпиным
  • РИА Новости

«Вопрос не в перспективах или в каких-то взаимоотношениях. Если Дзюба заслужит своей игрой приглашения в сборную страны — он там окажется. В ином случае пригласят того, кто будет более достоин этого вызова. Карпин во главу стола ставит игровые качества и способность помочь команде», — цитирует Малафеева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что Карпин всегда оценивал Дзюбу по игровым качествам, несмотря на высказывания игрока.

«Даже признавал его игроком сезона-2019/20. Очевидно, вопрос не будет стоять в личных взаимоотношениях. В сборной должны быть те, кто этого достоин», — добавил Малафеев.

23 июля Карпин был назначен главным тренером сборной России по футболу. Он подписал контракт до 31 декабря 2021 года. 52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.

Ранее Анзор Кавазашвили заявил, что невызов Дзюбы в сборную России станет первой ошибкой Карпина.

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